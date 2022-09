Armand Duplantis non vince. È questa la clamorosa notizia che arriva dalla gara di salto con l'asta nella tappa di Diamond League a Bruxelles. Dopo un anno di sole vittorie, il saltatore svedese ha chiuso al secondo posto alle spalle del filippino Obiena. Duplantis, campione olimpico e del mondo in carica e detentore del record del mondo con 6.21, ha saltato solo 5.81, commettendo tre errori a 5.91. Un risultato che restituisce un Duplantis "umano" a pochi giorni dalle finali di Diamond League a Zurigo: l'ultima volta che lo svedese non ha vinto risale al 26 agosto 2021 , a Losanna. Da quel giorno solo successi nelle gare in cui ha partecipato.

I risultati degli italiani

Prestazioni in chiaroscuro per i cinque italiani in gara al Memorial Van Damme. La migliore è Larissa Iapichino, terza nel salto in lungo con 6.52 nella gara vinta dalla nigeriana Brume (6.83). Solo un settimo posto per Elena Vallortigara nel salto in alto (1.88 per l'azzurra che ha commesso tre errori a 1.91), mentre Gaia Sabbatini non ha completato i suoi 1500 metri. Tra gli uomini, 8° posto per Fausto Desalu nei 200 metri (21''09 il crono dell'azzurro) e per Tobia Bocchi nel salto triplo (16.30 al quarto tentativo).