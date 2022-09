Diamond League a Zurigo: LIVE dalle 17.30 su Sky

Da oggi in programma l'atto conclusivo della Diamond League 2022 con le finali a Zurigo. Dal nostro Tamberi a Duplantis, tante le stelle presenti, per una due giorni di spettacolo assicurato. Si parte questo pomeriggio alle 17.30 in diretta su Sky Sport Action

Grande atletica leggera su Sky con la "Wanda Diamond League", la manifestazione di atletica più importante a livello mondiale. Tra oggi, mercoledì 7, e giovedì 8 settembre, appuntamento a Zurigo con le finali che chiudono l’edizione 2022. Due giorni di grande atletica leggera e spettacolo assicurato, con tante stelle mondiali in pista, compresi diversi italiani, guidati dall’oro olimpico Gianmarco Tamberi, campione in carica della Diamond League nel salto in alto. La città svizzera ospiterà in due luoghi diversi le varie gare che si susseguiranno, partendo oggi dalla Sechseläutenplatz, la piazza più grande di Zurigo, per trasferirsi poi, giovedì, nel mitico stadio del Letzigrund. Alla fine dell’evento elvetico verranno incoronati i 32 campioni di questa edizione, 16 uomini e altrettante donne. Entrambe le giornate potranno essere seguite in diretta su Sky e in streaming su NOW, oggi alle ore 17.30 su Sky Sport Action, giovedì alle 19 su Sky Sport 256, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini.