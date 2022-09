Jacobs, a Caorle esibizione prima del matrimonio

Una serata di festa a Caorle con il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs grande protagonista dell'evento benefico Azzurro Caorle che lo ha visto scendere in pista nello splendido scenario della ScoglieraViva, la passeggiata fronte mare davanti alla Chiesetta della Madonna dell’Angelo, il luogo sacro più amato dai caorlotti e dai turisti

A pochi giorni dal suo matrimonio, il campione Olimpico ed Europeo dei 100 metri Marcell Jacobs è stato il principale protagonista di Azzurro Caorle. Un evento promosso dalla Regione Veneto e dal Comune di Caorle desideroso di celebrare le donne e gli uomini azzurri della velocità, ad un anno esatto dai trionfi olimpici di Tokyo. Jacobs, e gli altri campioni azzurri, si sono impegnati a correre, non allo stadio, ma in una pista preparata sulla ScoglieraViva, la passeggiata fronte mare che porta alla Chiesetta della Madonna dell’Angelo, il luogo sacro più amato dai turisti. In pista, oltre a Jacobs, i migliori atleti della velocità azzurra, tra cui Lorenzo Patta (medaglia d’oro a Tokyo della staffetta 4x100), Ambra Sabatini (medaglia d’oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo) e Monica Contraffatto (medaglia di bronzo nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo.