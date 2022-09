Jacobs: "Al fianco di donne e uomini dell'Iran"

Il campione olimpico di Tokyo ha preso posizione riguardo la vicenda di Mahsa Amini, la ragazzo di 22 anni uccisa per aver indossato il velo in modo errato. Jacobs si è schierato a favore anche delle manifestazioni di protesta che si stanno svelgendo in Iran

Marcell Jacobs prende posizione riguardo la vicenda di Mahsa Amini. Il campione olimpico di Tokyo, che attualmente è a Bali in viaggio di nozze, ha commentato con un post sui suoi profili social la vicenda della ragazza di 22 anni uccisa in Iran per aver indossato in modo errato il velo. "Oggi siamo al fianco di tutte le donne e gli uomini che stanno protestando per la loro libertà. #IranProtests2022 #IStandWithTheWomenOfIran", ha scritto Jacobs che si è schierato a favore anche delle manifestazioni di protesta che si stanno svolgendo in Iran.