Dall'altare alla polvere. L'argento olimpico a Rio 2016, il titolo iridato nel 2017 e poi la discesa agli inferi, vittima di una droga che gli ha distrutto progressivamente mente e corpo. Luvo Manyonga, 31 anni, era un fenomeno del salto in lungo, quando voleva... era il più forte. Già squalificato per 18 mesi nel 2012 a causa della positività alla metanfetamina, ci è ricascato nel 2021, sospeso dall'ente mondiale dell'atletica per aver infranto le regole dei test antidoping. In particolare, non ha rispettato quella del 'whereabouts', ovvero non ha fatto sapere dove si trovasse per poter essere sottoposto a eventuali controlli a sorpresa. "Dopo la morte di mia madre, nel 2020, le cose per me sono precipitate", ha raccontato il campione sudafricano alla BBC. "Mi drogavo per non sentire il dolore. Volevo solo addormentarmi e non sapere nemmeno che giorno fosse". Il 'tic' è una forma di crystal meth, tagliato con altre sostanze e venduto in cannucce. "Potevo morire - confessa Manyonga - facevo delle cose davvero folli e preferisco non raccontarle tutte... rubavo auto, rubavo nelle case".