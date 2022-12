E' il 2 giugno, festa della Repubblica, la data scelta per il Golden Gala di Roma del prossimo anno. Lo fa sapere 'World Athletics' che oggi ha reso noto il calendario provvisorio della Wanda Diamond League 2023. Comincerà il 5 maggio a Doha, nell'impianto dove nel 2019 si sono svolti i Mondiali per poi toccare il suolo africano a Rabat, mentre il primo evento in Europa sarà proprio quello di Roma, seguito poi da Parigi (9 giugno) e Oslo (15 giugno). Le finali della Diamond League (16 e 17 settembre) per la prima volta non si svolgeranno in Europa, a Zurigo o Bruxelles, ma in occasione del Prefontaine Classic a Eugene, località dell'Oregon che quest'anno ha ospitato i Mondiali. Come fa sapere la 'World Athletics', il calendario può essere soggetto a cambiamenti, soprattutto legati all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.