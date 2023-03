Ceccarelli è il re dei 60: argento a Jacobs

Straordinaria doppietta azzurra nei 60 metri con Samuele Ceccarelli medaglia d'oro in 6''48 (in semifinale aveva corso in 6''47, miglior crono europeo dell'anno) davanti a un ritrovato Marcell Jacobs, al miglior crono stagione (6''50) nonostante qualche problema fisico. Medaglia per l'Italia anche nel salto triplo con l'argento di Dariya Derkach ascolta articolo Condividi

La velocità italiana scrive la storia agli Europei indoor di atletica leggera a Istanbul. Nei 60 metri è arrivata la doppietta azzurra con l'oro a Samuele Ceccarelli e l'argento a Marcell Jacobs. Come una settimana fa ai campionati italiani, ma stavolta con un titolo europeo in palio. Una vera e propria favola quella di Ceccarelli, sceso in pista con qualche linea di febbre, che dopo il 6''47 in semifinale (miglior crono europeo dell'anno) ha vinto la finale in 6''48. Bene anche Jacobs che, nonostante qualche piccolo problema fisico, ha registrato il suo miglior tempo della stagione in 6''50. Bronzo allo svedese Larsson.

Ceccarelli: "Devo realizzare cosa ho fatto" Incredulo Ceccarelli dopo la gara: "Non ho parole. È una bella soddisfazione alla prima partecipazione degli Europei. Presentarsi sui blocchi con il pettorale di più veloce in Europa era difficile, ho vissuto emozioni nuove. Magari domenica mattina mi renderò conto di cosa ho fatto: il livello è altissimo, gli avversari sono grandi campioni".

Jacobs: "Contento per Ceccarelli, un po' meno per me" Bicchiere mezzo pieno per Jacobs che parla anche in qualità di capitano della nazionale italiana: "Ero sicuro che Ceccarelli avrebbe vinto una medaglia, era al top della forma - ammette - Io speravo che andasse a medaglia, ma non quella d'oro. Almeno è rimasta in casa e per altri anni avremo un italiano campione europeo. Io ho dato tutto, ho fatto il possibile per correre più veloce, ma è arrivato davanti. Sono contento lui, un po' scontento per me. Posso dire che ai campionati italiani mi ha battuto il campione europeo che ha fatto il miglior crono continentale dell'anno. Adesso c'è la stagione outdoor e il mio obiettivo è il Mondiale".