Europei indoor, Larissa Iapichino vince l'argento nel salto in lungo

Argento per l'Italia anche nella staffetta 4x400 femminile con Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando: le azzurre hanno chiuso in 3'28"61, migliorando di quasi due secondi il primato italiano.

Agli Europei indoor di atletica di Istanbul arriva l’argento per Larissa Iapichino, che all'ultimo tentativo vola registrando il nuovo record italiano al coperto nel salto in lungo con 6,97. L’azzurra si è fermata a soli tre centimetri dal 7,00 stabilito della britannica Jazmin Sawyers (medaglia d’oro) e davanti alla campionessa iridata indoor, la serba Ivana Vuleta (bronzo con 6,91). La figlia di Fiona May e del papà-coach Gianni Iapichino, ad appena 21 anni ancora da compiere, è riuscita a mettere in difficoltà le big della specialità, relegando fuori dal podio la campionessa olimpica Malaika Mihambo: la tedesca ha chiuso al quarto posto con 6,83. Grazie a questo risultato della Iapichino, il bottino dell’Italia agli Europei indoor sale a 6 medaglie: 2 ori e 4 argenti.