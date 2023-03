Larissa Iapichino, dopo l'argento nel salto in lungo conquistato agli Europei indoor e il record strappato alla madre Fiona May con la misura di 6,97, è intervenuta a Sky Sport e ha rivelato lo scambio di battute proprio con la mamma: "Le ho chiesto scusa per aver battuto il suo primato. Lei mi ha detto che i record sono fatti per essere battuti". Guarda il video