TOKYO 2020

Primo in ordine cronologico ad essere premiato: Marcell Jacobs, visibilmente commosso.

"Sto cominciando a realizzare adesso cosa è successo. La notte scorsa non ho nemmeno provato a dormire, era impossibile. Ma non pensavo fosse così bello essere sul gradino più alto del podio olimpico, nemmeno in sogno ti immagini com'è davvero. Sono la persona più emozionata del mondo". Ha detto Marcell Jacobs ai microfoni di RaiSport dopo la premiazione.