In pista a Roma nel raduno delle staffette azzurre, il campione olimpico dei 100 metri ha messo nel mirino il Mondiale di Budapest per conquistare l'ultima medaglia che manca nel suo palmares: "Stiamo lavorando ad alta intensità, voglio conquistare la medaglia mondiale. Sono sempre affamato e punto in alto". Poi la sfida con Kerley: "C'è tanto rispetto, ma tante volte non lo sopporto. L'obiettivo principale è arrivargli davanti"

CECCARELLI: "PROGRESSI NEI 100 METRI"