Il campione europeo dei 60 metri si prepara alla stagione outdoor in cui correrà i 100 metri: "I progressi proseguono - spiega a Sky Sport dal raduno delle staffette azzurre a Roma - È stata messa una buona base per acquisire velocità e resistenza. Non ho ancora piena cognizione, penserò solo a dare il massimo". E sull'esordio: "Debutterò il 2 giugno al Golden Gala a Firenze, andrò a caccia dei punti per qualificarmi ai Mondiali"

JACOBS: "VOGLIO LA MEDAGLIA AI MONDIALI"