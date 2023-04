Atletica, morto a 80 anni l'ex velocista Ottolina

Mondo dell'atletica in lutto per la scomparsa dell'ex velocista, che partecipò ai Giochi di Tokyo '64 e Città del Messico '68. Classe 1942, era stato detentore del record europeo nei 200 metri

È morto a 80 anni Sergio Ottolina, ex velocista italiano finalista ai Giochi Olimpici di Tokyo del 1964 ed ex detentore del record europeo dei 200 metri. Era nato nel 1942 a Lentate sul Seveso, in Brianza, e aveva festeggiato gli 80 anni lo scorso novembre. Campione italiano per due volte dei 100 metri (nel ’63 e nel ’64), vincitore di un bronzo agli Europei del '62 nei 200, in campo internazionale stabilì con il tempo di 20.4 il record europeo nei 200 nel ’64 a Saarbrucken, migliorando il primato che era valso la medaglia d’oro ai Giochi di Roma a Livio Berruti. Suo rivale e compagno di staffetta, anche alle Olimpiadi. I suoi risultati ai Giochi furono un ottavo posto nei 200 e un settimo nella staffetta 4x100 a Tokyo nel ’64. Quattro anni dopo, ai Giochi di Città del Messico, ottenne due settimi posti nella 4x100 e nella 4x400, fermandosi invece alle batteria nei 400 metri. Celebre per i suoi scherzi, è stato uno sprinter eclettico, competitivo dai 100 ai 400, che tentò di partecipare ai Giochi persino con il bob a 4.