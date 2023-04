Atletica, Botswana Golden Grand Prix live su Sky

Prosegue l’edizione 2023 del circuito internazionale all’aperto: seconda tappa a Gaborone, in Botswana. Appuntamento in diretta alle ore 14.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell’atletica leggera, con i principali circuiti mondiali, la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold. Saranno tre mesi intensi quelli che attendono le grandi stelle, già proiettate verso il grande appuntamento di metà agosto, i Campionati del Mondo di Budapest, che saranno trasmessi in diretta su Sky e su NOW. Oggi alle 14.30, su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini, va in scena una grande novità: per la prima volta sarà il Botswana ad ospitare un meeting di atletica leggera di livello mondiale. Il Botswana Golden Grand Prix, valido come seconda tappa del World Athletics Continental Tour Gold, si svolgerà nello stadio di Gaborone e vedrà al via numerosi protagonisti di primissimo piano, alla ricerca della migliore condizione in questo avvio di stagione.