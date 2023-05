Atletica leggera in lutto a causa della scomparsa di Tori Bowie, morta a soli 32 anni. La sprinter che vinse l'oro con la staffetta statunitense nella 4x100 ai Giochi di Rio, è stata argento nei 100 metri e bronzo nei 200 sempre in Brasile, vincendo il titolo iridato della gara regina ai Mondiali di Londra 2017

La carriera di Bowie

Bowie ha corso la frazione conclusiva per la squadra statunitense che ha vinto l'oro nella finale della staffetta 4x100m femminile a Rio de Janeiro, realizzando l'impresa insieme alle compagne di squadra Tianna Bartoletta, Allyson Felix, English Gardner e Morolake Akinosun nelle batterie. Ha anche brillato negli eventi individuali, spezzando la coppia giamaicana composta da Elaine Thompson-Herah e Shelly-Ann Fraser-Pryce sul podio per l'argento femminile sui 100 metri, ottenendo inoltre il bronzo nei 200 metri alle spalle di Thompson-Herah e dell'olandese Dafne Schippers. Soprattutto, ha dato seguito a quel successo conquistando il titolo mondiale dei 100 metri a Londra nel 2017. La sua ultima presenza in una grande competizione internazionale è stata ai Campionati mondiali di atletica leggera del 2019, dove si è classificata quarta nel salto in lungo.