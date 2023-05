Al via la Diamond League, meeting Doha live su Sky

Oggi alle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e su NOW la prima tappa della Wanda Diamond League a Doha, in Qatar. In pista e in pedana ci saranno ben 15 medaglie d’oro olimpiche o mondiali

In pista e in pedana ci saranno ben 15 medaglie d’oro olimpiche o mondiali, che si affronteranno nella prima delle 14 tappe a caccia dei grandi premi finali, i “diamanti” che saranno assegnati ai migliori del 2023 ad Eugene, il 16 e 17 settembre.

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky Sport e in streaming su NOW . La Wanda Diamond League inizia il suo viaggio oggi, venerdì 5 maggio , al Qatar Sports Club di Doha , con il Seashore Group Doha Meeting , primo appuntamento della stagione. In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e su NOW alle 18 con la telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Tra gli italiani Roberta Bruni, Emmanuel Ihemeje e Andy Diaz

Da seguire le gare degli italiani: Roberta Bruni nel salto con l’asta femminile, in una gara che vede affrontarsi le prime sei ai mondiali di Eugene, Emmanuel Ihemeje nel salto triplo maschile e, nella stessa disciplina, anche Andy Diaz, ufficialmente cittadino italiano da pochi giorni, ma in attesa del via libera dalla federazione internazionale a vestire la maglia azzurra. Saranno due ore ad alto tasso di adrenalina, soprattutto nella velocità. Da non perdere i 100 donne con la sfida tra la giamaicana Shericka Jackson, la statunitense Sha’Carri Richardson e la britannica Dina Asher-Smith; nei 200 uomini il canadese De Grasse contro i fortissimi USA Michael Norman, Fred Kerley e Keneth Bednarek. C’è qualità anche nel mezzofondo: sui 3000, ad esempio, il confronto tutto etiope tra Soufiane El Bakkali, Telahun Barega e Lamecha Girma. E non potrà mancare il padrone di casa: il campione olimpico dell’alto Mutaz Barshim.