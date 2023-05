La 4x100 maschile vede i Mondiali di Budapest

Il quartetto formato da Patta, Melluzzo, Desalu e Tortu ha corso in 38''38 allo Sprint Festival Relays di Firenze ottenendo momentaneamente il pass per i Mondiali di Budapest (19-27 agosto). Il termine ultimo per entrare nelle liste mondiali è fissato al 30 luglio

Arrivano ottime notizie dalla 4x100 maschile azzurra che è scesa in pista al Florence Sprint Festival Relays. Nell'impianto che il 2 giugno ospiterà il Golden Gala Pietro Mennea è arrivato l'atteso crono che momentaneamente varrebbe all'Italia il pass per i Mondiali di Budapest che si terranno ad agosto. Gli ori olimpici di Tokyo Lorenzo Patta (in prima frazione), Fausto Desalu (terza) e Filippo Tortu (quarta), con Matteo Melluzzo secondo frazionista al posto di Marcell Jacobs, hanno riscattato le delusioni che la staffetta azzurra ha incassato a Eugene (senza centrare la finale, nonostante arrivassero da campioni in carica) e agli Europei di Monaco della scorsa estate.

L’obiettivo era quello di correre con un tempo che, alla data del 30 luglio 2023, potesse far figurare l'Italia tra le 8 squadre qualificate tramite le liste mondiali. Correndo in 38.38, Patta, Melluzzo, Desalu e Tortu, hanno fatto la loro parte. Ricordiamo che alle 8 finaliste dei Mondiali di Eugene (Canada, Usa, Gran Bretagna, Giamaica, Ghana, Sudafrica, Brasile e Francia) si aggiungeranno le migliori 8 squadre qualificate tramite le liste mondiali. A oggi l’ultimo tempo utile era il 38.73 del Belgio, ma la prestazione di Firenze ci riporta pienamente in corsa.