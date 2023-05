Il campione olimpico dei 100 metri ha annunciato il suo calendario verso i Mondiali di Budapest, in programma a metà agosto. Jacobs debutterà il 28 maggio a Rabat, poi gli impegni al Golden Gala di Firenze e Parigi, prima dei campionati europei a squadre di Slesia. "Non vedo l'ora di scendere in pista e dare il massimo in ogni gara" il suo messaggio sui social

"Dopo un inverno di preparazione intensa, sono felice di annunciare il mio calendario gare in vista dei Mondiali". Injzia così il post social di Marcell Jacobs che ha annunciato le gare a cui parteciperà verso i Mondiali di Budapest, in programma a metà agosto. Il campione olimpico dei 100 metri, che punta alla medaglia iridata che ancora manca nella sua bacheca, debutterà il 28 maggio a Rabat, da seguire in diretta su Sky Sport. Poi il Golden Gala e Parigi, prima dei campionati europei a squadre di Slesia. "Non vedo l'ora di scendere in pista e dare il massimo in ogni gara - aggiunge Jacobs - So che ci saranno sfide difficili, ma sono pronto ad affrontarle con determinazione e passione per questo sport. Seguite il mio viaggio attraverso le gare e unitevi a me nella ricerca della vittoria".