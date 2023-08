La ventenne somala ha corso i 100 m in 21”81: un record negativo sul quale il governo del paese africano ha ordinato l’apertura di un’inchiesta contro la locale federazione di atletica

Sta facendo discutere il caso di Nasra Ali Abukar, atleta somala che ha corso una batteria di qualificazione dei 100 metri donne delle Universiadi di Chengdu (Cina) in 21”81. La ragazza ha chiuso la sua prova all’ottavo e ultimo posto con un risultato mai visto prima, diventando la più lenta di sempre nella categoria. Ma non solo. L’episodio, che ha fatto ovviamente il giro del mondo, in Somalia ha portato il ministro dello Sport Mohamed Barre Mohamud a ordinare l’apertura di un’inchiesta nei confronti della locale federazione di atletica