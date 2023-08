Italia, 80 convocati per i Mondiali: c'è Jacobs

Sono 80 i convocati (44 uomini, 36 donne) per la rassegna iridata del 19-27 agosto. da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tra loro i sette campioni olimpici di Tokyo Tamberi, Jacobs, Stano, Palmisano, Tortu, Desalu, Patta

È iniziato il countdown verso i Mondiali di atletica leggera, in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest (Ungheria), da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il direttore tecnico della Nazionale italiana, Antonio La Torre, ha comunicato l'elenco dei convocati, composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Tra i selezionati, sono presenti i sette campioni olimpici di Tokyo: Gianmarco Tamberi (alto), Marcell Jacobs (100 e 4x100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano e gli staffettisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Stano, campione del mondo della 35 km nella scorsa edizione di Eugene, è iscritto in entrambe le distanze (20 km e 35 km).