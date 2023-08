Niente finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Budapest per Marcell Jacobs: il campione olimpico ha chiuso quinto la prima semifinale in 10''05, mancando la qualificazione per soli 4 centesimi: "Potevo restare a casa e invece ci ho messo la faccia", ha commentato l'azzurro a fine gara a Sky Sport

A Marcell Jacobs non è bastato correre in 10''05 , primato stagionale e 10 centesimi meglio delle batterie di sabato, per strappare il pass per la finale nei 100 metri piani ai Mondiali di atletica di Budapest. Il campione azzurro, non al meglio della condizione dopo un avvicinamento complicato alla rassegna iridata, è stato eliminato ma è comunque parso in crescendo. Jacobs ha chiuso al quinto posto la prima semifinale e, se si guardano i tempi di qualificazione, ha mancato la finale per soli 4 centesimi . Finale che sarà LIVE su Sky Sport alle 19.10.

Jacobs: "Fuori per 4 centesimi? Mi girano..."

Queste le parole di Jacobs al termine della gara. "Oggi è andata molto meglio di sabato, sapevo che non era facile. Ci ho messo quello che potevo ma mi mancava gareggiare - ha spiegato -. Sarei potuto rimanere a casa ma ho deciso di metterci la faccia, non ho paura di essere sconfitto e so che questo non è il mio valore. Torno in albergo comunque soddisfatto, anche se volevo la finale per un titolo che so essere mio. Certo, se penso di essere rimasto fuori per 4 centesimi mi girano... Ora concentrazione sulla staffetta".