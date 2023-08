Mondiali LIVE: attesa per la finale di Tamberi

Italia a caccia di medaglie nella quarta giornata dei Mondiali di atletica di Budapest. In pedana alle 20 la finale di salto in alto, con due azzurri in gara: il campione olimpico in carica Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti (canale dedicato su Sky Sport Action). Tocca anche a Daisy Osauke nel lancio del disco, chiude Ludovica Cavalli, impegnata nella finale dei 1500 donne. Tutto il Mondiale è live su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti