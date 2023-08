Doppia sessione oggi ai Mondiali di Budapest. In mattinata l'entrata in scena di Filippo Tortu, che insieme a Fausto Desalu è impegnato nelle batterie dei 200 m. Occhi puntati anche su Mattia Furlani, che cerca il pass per la finale del salto in lungo. In serata attesa per Elisa Molinarolo, outsider della finale di salto con l'asta. Tutte le gare in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Quinta giornata di Mondiali a Budapest, da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Si torna alla doppia sessione. Al mattino tanti azzurri protagonisti nelle batterie e nei turni di qualificazione. Occhi puntati su Filippo Tortu, che debutta nei suoi 200 insieme all'altro campione olimpico della 4x100, Fausto Desalu. Tortu è nella sesta ‘heat’ con due rivali di prestigio come lo statunitense Erriyon Knighton e il canadese Andre De Grasse (formula 3+3). Attesa anche per Mattia Furlani, diciott’anni, il più giovane degli azzurri. Appuntamento alle 11.15 per il turno di qualificazione, che fissa in 8,15 la misura per l’accesso alla finale del lungo. Nel day 5 entrano in scena le ottocentiste Elena Bellò (in batteria con la britannica Keely Hodgkinson) ed Eloisa Coiro, la duecentista Dalia Kaddari, il bronzo europeo del martello Sara Fantini (misura richiesta 73,00) e le tripliste Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro (pass diretto con 14,30). Finale, meritatissima, alle 19.30, per l’astista Elisa Molinarolo che può divertirsi dopo il 4,65 della qualificazione.