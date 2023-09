Diamond League in Cina. C'è Jacobs live su Sky

Oggi dalle 13 live su Sky e in streaming su NOW la dodicesima tappa della Wanda Diamond League. A Xiamen (Cina), otto ori mondiali. S ui 100 la sfida Jacobs-Kerley

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. La Wanda Diamond League è alla dodicesima tappa stagionale: oggi, sabato 2 settembre è in programma il meeting di Xiamen, Cina: in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 13.

I protagonisti

A Xiamen ci sarà la possibilità di vedere impegnati ben otto campioni del mondo di Budapest: lo statunitense Grant Holloway (110 hs), l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (alto), il canadese Marco Arop (800), la dominicana Marileidy Paulino (400), la serba Ivana Vuleta (lungo), il burkinabé Hugues Fabrice Zango (triplo), la statunitense Laulauga Tausaga (disco), il marocchino Soufiane El Bakkali (3000 siepi).