Jacobs corre in 10.05 nei 100 metri, è settimo

Il campione olimpico, nel meeting della Wanda Diamond League a Xiamen, in Cina, ha corso in 10.05 sui 100 metri chiudendo settimo al traguardo. Pareggiato il primato stagionale ottenuto nella semifiale dei Mondiali di Budapest

Marcell Jacobs pareggia il primato stagionale ottenuto nella semifinale dei Mondiali di Budapest. Nel meeting della Wanda Diamond League a Xiamen, in Cina, il campione olimpico ha corso in 10.05 sui 100 metri chiudendo solo settimo al traguardo. La gara è stata vinta dall'ex iridato statunitense Christian Coleman che eguaglia la migliore prestazione mondiale dell'anno con 9.83 davanti al 9.85 del giamaicano Kishane Thompson, terzo Fred Kerley in 9.96.

Negli 800 è dodicesimo Simone Barontini in 1:45.42, nel disco senza misura Daisy Osakue con tre nulli. Sui 400 il grenadino Kirani James, già oro olimpico e iridato, si riscatta dalla squalifica in finale ai Mondiali e vince al fotofinish in 44.38 nei confronti di Quincy Hall (Usa), bronzo a Budapest che si piazza secondo con lo stesso crono.

Nel lungo la numero uno è ancora la serba Ivana Vuleta: 6,88 (-0.4) per la neocampionessa del mondo che supera il 6,79 di Marthe Koala (Burkina Faso) e il 6,71 della nigeriana Ese Brume.