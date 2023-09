Tamberi in pista a Bellinzona: stasera LIVE su Sky

Si torna in pista a Bellinzona per il Galà dei Castelli. Per Gianmarco Tamberi sarà l'ultima gara della stagione, ma sono diversi gli italiani in gara. Il meeting sarà in diretta su Sky Sport Arena questa sera, lunedì 4 settembre, a partire dalle 19.55

Il Galà dei Castelli a Bellinzona è ormai una classica del calendario internazionale di atletica. Piazzato a settembre, in condizioni atmosferiche sempre ideali, garantisce prestazioni che attirano le stelle di piste e pedane. Sarà così anche quest'anno, con due nomi su tutti: l'olandese Femke Bol, regina dei 400 ostacoli che ha lasciato negli occhi di tutti la favolosa rimonta sul rettilineo finale di Budapest che ha assicurato all'Olanda l'oro della 4x400, e Gimbo Tamberi. Il campione del mondo dell'alto disputerà proprio a Bellinzona l'ultima gara della stagione, e se a Zurigo ha in parte pagato i festeggiamenti della vittoria in Ungheria, questa sera vorrà certamente lasciare un segno significativo alla sua stagione. Ci saranno anche molti altri italiani, attenzione in particolare a Zaynab Dosso e Pietro Arese, alla caccia dei primati italiani rispettivamente dei 100 e dei 1500. La riunione andrà in onda in diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire delle ore 19.55, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini.