Diamond League a Bruxelles, c'è Tortu

Appuntamento da non perdere questa sera dalle ore 20 live su Sky Sport Max e in streaming su NOW con la tappa di Bruxelles, l’ultima che mette in palio punti per qualificarsi al weekend di Eugene

Ultima tappa prima del gran finale . L’ultima che mette in palio punti per qualificarsi al weekend di Eugene. Tortu nei 200 metri, Folorunso nei 400 ostacoli e le saltatrici Derkach e Cestonaro nel triplo saranno a Bruxelles, meeting della Diamond League che potrete seguire in diretta su Sky Sport Max dalle 20.00 alle 22.00 di questa sera, venerdì 8 settembre . Servirà il Filippo Tortu senza freni che si esalta nelle staffette. Quello che quasi perde una spalla per la felicità di aver fatto il tempo di partecipazione al mondiale e che qualche settimana più tardi al collo ha una medaglia d’argento mondiale. Con quella grinta e con il 20.14 visto a Molfetta , sfiderà quattro finalisti di Budapest nei 200. Il britannico Hughes , quarto e in questa stagione a un soffio dal record europeo di Pietro Mennea, l’oro olimpico Andre De Grasse , l’argento di Tokyo Bednarek e il liberiano Fahnbulleh .

A Bruxelles con Ayo Folorunso e le saltatrici Derkach e Cestonaro

Ayo Folorunso nelle ultime cinque gare non ha mai fatto peggio di 54.30, con quel 53.89 che le ha permesso di accedere alla finale mondiale, mai raggiunta da un’atleta italiana nei 400hs. A Budapest arrivò sesta, la scorsa settimana in Cina ha centrato un quarto posto con 54.08 e ora alla seconda tappa consecutiva nel circuito dei diamanti vuole stampare il biglietto per andare in Oregon il 16-17 settembre. Alla primatista italiana servono punti e a trascinarla ci sarà sempre la regina della specialità Femke Bol, che Ayo ormai conosce bene anche al di fuori delle competizioni. Così come al Mondiale e a Zurigo, Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro si ritrovano in pedana insieme anche a Bruxelles per rappresentare l’Italia nel salto triplo. In una serata in cui le stelle non mancheranno di certo. Stelle da record come Shericka Jackson sempre più vicina (a soli sette centesimi) al primato del mondo dei 200, Jacob Ingebrigtsen impegnato sulla distanza non olimpica dei 2000 metri con l’obiettivo di ritoccare il suo stesso record europeo e infine Armand Duplantis e quell’asta che è caduta fin troppe volte a 6,23. Bruxelles sarà l’occasione buona per il suo nuovo record del mondo?