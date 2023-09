Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs in un'intervista esclusiva a Gazzetta.it ha annunciato la separazione dal suo storico allenatore Paolo Camossi: "Insieme abbiamo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. Ma la vita ha le sue fasi. Paolo è stato per me una guida importante, fondamentale. Gli auguro di avere fortuna e successo nella futura carriera professionale"

L'annuncio di Marcell Jacobs arriva al termine di una stagione complicata culminata con la delusione della mancata partecipazione alla finale dei 100 metri dei campionati del mondo di atletica leggera che si sono svolti a Budapest. Marcell Jacobs lascia il suo allenatore Paolo Camossi e spiega il perché in un'intervista alla Gazzetta.it: "La nostra collaborazione si è esaurita. Paolo non è più il mio allenatore. Insieme abbiamo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. Abbiamo condiviso momenti bellissimi. Ma la vita ha le sue fasi e siamo arrivati alla conclusione che sia giusto separare le nostre strade. È stata una decisione difficile, non lo nascondo. Paolo è stato per me una guida importante, fondamentale. Gli auguro di avere fortuna e successo nella futura carriera professionale. Anche se le nostre strade si dividono, resta per me un grande coach".