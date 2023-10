Battocletti, record italiano nei 5 km su strada

Un altro record per Nadia Battocletti: l'azzurra lo ha conquistato ai Mondiali di corsa su strada in corso a Riga. Nei 5 km con il tempo di 14'45'' è nuovo record italiano. La regina del mezzofondo azzurro supera di quasi mezzo minuto il suo record italiano, 15'13'' dell’anno scorso (a Herzogenaurach il 30 aprile del 2022). Ma non solo: Battocletti sfiora anche il record europeo, che per solo un secondo rimane all'olandese Sifan Hassan (14'44'' nel 2019). Nella corsa per il mondiale l'azzurra ha chiuso con un ottimo quinto posto: la 23enne trentina si stacca soltanto all'ultimo chilometro e chiude a dieci secondi dall’oro di Beatrice Chebet, al successo in 14'35'' . Doppietta keniana con l’argento di Lilian Rengeruk (14'39''), bronzo all’etiope Ejgayehu Taye (14'40'') che precede la connazionale Medina Eisa (14'41'')