Sci, Mikaela Shiffrin vince slalom a Gurgl

La statunitense si impone nello slalom in Austria. Per Shiffrin si tratta del successo numero 99 in coppa del mondo (con 154 podi). Seconda posizione per l'abanese Lara Colturi. Terza la svizzera Camille Rast. Ventesimo posto per Martina Peterlini, prima delle italiane

