Ha le idee chiare sui suoi obiettivi per Parigi 2024 . Il Campione del Mondo di salto in alto, Gianmarco Tamberi rivela cosa significa partecipare alle prossime olimpiadi: " Il mio sogno è saltare 2.40 : significherebbe molto probabilmente vincere l’olimpiade e siglare il record olimpico, che ad oggi è 2.39. È quel finale giusto di una storia bellissima ". Nessuno nella storia del salto in alto è mai riuscito a vincere due ori olimpidi: "È un’olimpiade che conta tantissimo per me e Barshim", avversario e amico con cui ha trionfato a Tokyo, "Se io o lui quel giorno trionferemo, saremmo i primi a farlo".

"L'oro al Mondiale per chi non credeva in me"

Sono tanti i dubbi e le insicurezze che il campione ha vissuto in carriera. Dubbi che lo hanno accompagnato al Campionato del Mondo, tenutosi ad agosto, e a cui ha risposto con un oro: "Dopo 5 campionati del mondo dove non ero mai riuscito ad avvicinare quello che sognavo: finalmente questa vittoria è arrivata, anche dopo l’Olimpiade di Tokyo", afferma, "È stata una bella risposta, in primis a me stesso per tutto quello che faccio, poi anche a chi non credeva che sarei riuscito di nuovo a tirar fuori qualcosa". Tornando sui momenti di difficoltà, Tamberi ricorda l'infortunio al legamento della caviglia sinistra: "Il momento brutto è stato davvero brutto ed è durato molto tempo, soprattutto quell'infortunio del 2016 poco prima delle Olimpiadi di Rio. Sono serviti 5 anni di perseveranza e coraggio per andare oltre quegli incubi e quelle notti insonni".