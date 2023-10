Mattia Furlani è il Men's Rising Star del 2023

Continua il grande momento dell’atletica italiana anche grazie ai riconoscimenti di fine stagione. Mattia Furlani vince il “Men’s Rising Star 2023”, il premio per il miglior atleta europeo emergente dell’anno. In Lituania, il giovane talento azzurro è protagonista nella serata dei premi Golden Tracks assegnati da European Athletics, ovvero gli Oscar dell’atletica continentale. Per Furlani questo trofeo di stella nascente è il coronamento di una stagione che l’ha visto conquistare la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei under 20 di Gerusalemme con 8,23 sfiorando il personale di 8,24. Pensate che era anche atterrato a 8,44 ventoso a Savona, la miglior misura di sempre al mondo per un teenager in ogni condizione. È la seconda volta che un atleta italiano si aggiudica questo premio, dopo il successo di Andrew Howe nell’edizione inaugurale del 2007. "È da un anno che sogno questo premio - le parole di Furlani, che nella scorsa edizione era stato nel terzetto di finalisti - ed è il miglior modo per avvicinarmi alla prossima stagione, quella degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi".