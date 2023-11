Come riporta Sky Sports Oscar Pistorius uscirà dalla prigione il prossimo gennaio, 11 anni dopo l'omicidio della compagna Reeva Steenkamp. L'ex campione paralimpico sarà in libertà condizionale dopo quasi 10 anni di carcere. Pistorius è in prigione dalla fine del 2014

11 dopo avere ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp, Oscar Pistorius uscirà di prigione il prossimo gennaio , come riporta Sky Sports. L'ex campione parlampico sudafricano uccise la fidanzata il 14 febbraio del 2013 nella sua casa di Pretoria in Sudafrica.

La ricostruzione del caso

Pistorius, che ha compiuto di recente 37 anni, ha sempre dichiarato di aver sparato con la pistola attraverso la porta del bagno, scambiando la fidanzata per un intruso. L'accusa ha sostenuto invece che l'omicidio era premeditato e che Pistorius sparò a Reeva Steenkamp dopo un litigio. Pistorius inizialmente non fu ritenuto colpevole di omicidio ma fu invece condannato per omicidio colposo. È stato condannato a cinque anni nel 2014 e rilasciato dal carcere e posto agli arresti domiciliari. Un anno dopo, la condanna fu annullata quando la Corte Suprema d'Appello del Sud Africa lo dichiarò colpevole di omicidio. È stato quindi condannato a sei anni, che sono stati poi aumentati a 13 anni e cinque mesi dopo che la sentenza è stata ritenuta "incredibilmente troppo indulgente" in appello.