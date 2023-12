È morto a soli 44 anni dopo una malattia Andrea Barberi, tra i principali quattrocentisti della storia azzurra e primatista italiano del giro di pista per dieci anni, tra il 2006 e il 2016. 25 volte con la maglia della Nazionale, in carriera ha partecipato anche a tre edizioni del Mondiale

Il mondo dell'atletica italiana è in lutto: dopo una malattia è morto a soli 44 anni Andrea Barberi, uno dei principali quattrocentisti della storia azzurra. Barberi, originario di Tivoli e primatista italiano dei 400 metri per dieci anni, tra il 2006 e il 2016, aveva iniziato la sua carriera grazie all'ex marciatore Riccardo Pisani, il quale lo aveva allenato nel periodo dei suoi migliori risultati. Tra questi si ricordano soprattutto il quinto posto agli Europei di Goteborg nel 2006 e il quinto posto agli Europei indoor di Birmingham nel 2007. Nel 2006, al Meeting di Rieti, Barberi aveva conquistato il record italiano dei 400 metri che durava da 25 anni, sfilandolo a Mauro Zuliani correndo in 45.19.