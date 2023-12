Gianmarco Tamberi ha un solo obiettivo in mente in vista del 2024: "Voglio il bis olimpico, mai nessuno ci è riuscito nel salto in alto. Gli Europei di Roma sono importanti, ma sono un passaggio verso il sogno di Parigi. Doping? Deluso dai miei compagni, hanno imbrogliato tutti". Malagò: "Gimbo portabandiera? C'è una bella concorrenza..." ascolta articolo

"Ho sempre detto che farò all-in sull'Olimpiade, per cercare di fare quello che nessuno ha mai fatto nel mio sport, ovvero vincere due ori consecutivi ai Giochi". Così Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale in carica nel salto in alto, a margine della premiazione dei Collari d'Oro al Coni. "Se dovessimo arrivare ancora a parimerito, questa volta prenderemo un'altra decisione con Barshim - ha spiegato. Gli Europei in casa sono importanti, ma saranno un passaggio verso il sogno di Parigi. La mia vittoria mondiale nel 2023? Si è chiuso un cerchio, ma noi atleti guardiamo sempre oltre. Ora l'obiettivo è Parigi".

"Auguro a Jacobs il meglio. Deluso dalla squalifica di Ponzio" "Jacobs? Le nostre sono due strade diverse, ha scelto di allenarsi in America e gli auguro di ritrovare la sua forma migliore. Io penso al mio lavoro, ho provato a scrivergli e incoraggiarlo ma se serviva questo a spronarlo ben venga. Tokyo per noi è stata la perfezione, ma perché non sognare che possa ripetersi? Tutto è possibile". Poi, sul tema doping che ha coinvolto i compagni Abdelwahed e Ponzio, Tamberi sottolinea come "dispiace moltissimo, è una delusione enorme per noi atleti sapere che dei nostri compagni imbrovagliavano tutti. Penso che il doping vada combattuto in maniera molto più forte di quello che si sta facendo".