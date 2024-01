Kareem Mersal è riuscito a saltare oltre gli 8 metri per la prima volta in carriera, firmando un 8,02 all’evento Air Force Lindeman Classic di Colorado Springs: è diventato così il settimo italiano di sempre nel salto in lungo al coperto. Il 22enne ripercorre le orme del padre Hatem, che in carriera ha saltato 8,31. Il modo migliore per avvicinarsi agli Europei di atletica, che si svolgeranno quest'anno a Roma nel mese di giugno ascolta articolo

Un altro azzurro salta oltre gli 8 metri. Si tratta di Kareem Mersal, figlio d’arte di papà Hatem che in carriera ha saltato 8,31. Kareem piazza un 8,02 all’evento Air Force Lindeman Classic di Colorado Springs, indossando la divisa gialla della University of Wyoming dove studia da quattro anni. A Natale si era allenato a Formia, dove fa base quando rientra in Italia, nella città di sua mamma, mentre il papà è egiziano e insieme hanno vissuto a lungo al Cairo.

Roma ospiterà l'Europeo di atletica a giugno È il primo lampo di questo 2024 dove l’atletica italiana sarà sotto i riflettori mondiali per via dell’Europeo di giugno a Roma e per i cinque ori da difendere alle Olimpiadi di Parigi. Quello di Mersal non è un risultato a sorpresa, ma una conseguenza della forma raggiunta la stagione scorsa con la maglia della Nazionale vestita agli Europei under 23 di Espoo e con il 7,94 ventoso ai Tricolori U23 vinti ad Agropoli. Il 22enne azzurro diventa così il settimo italiano di sempre nel salto in lungo al coperto, l’ottavo che riesce a oltrepassare il muro degli 8 metri in sala.

