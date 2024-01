World Indoor Tour al via ad Astana live su Sky

Astana, capitale del Kazakistan, ospita la prima tappa Gold nella storia del World Indoor Tour in territorio asiatico. Si parte sabato 27 gennaio, live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle ore 11

World Indoor Tour, Continental Tour e Diamond League . Anche quest’anno Sky Sport trasmetterà, rigorosamente in diretta, tutto il meglio dei grandi meeting di atletica , un totale di 33 appuntamenti in tutti i cinque continenti che sfoceranno nelle finali di Diamond previste quest’anno a Bruxelles.

Asta ad... Astana!

Si comincia con la stagione indoor, le sette tappe del World Indoor Tour, che aprirà sabato 27 gennaio ad Astana, diretta su Sky Sport Arena dalle 11 alle 13. La capitale del Kazakistan ospita per la prima volta un appuntamento del circuito principale, e siccome la stella della manifestazione sarà Mondo Duplantis diventa facile la battuta: asta ad Astana. Non è l’unico Calambour possibile con il ragazzo della Louisiana con passaporto svedese. Mondo è infatti campione del mondo e primatista del mondo, arrampicandosi a 6.23 lo scorso anno a Eugene per esplorare, ci risiamo, un confine del mondo che appartiene solo a lui. Sarà in gara anche l’etiope Tsegay, la donna andata vicina ad abbattere il muro dei 14 minuti nei 5000, e nelle prossime tappe del circuito indoor sono attesi tanti azzurri, su tutti Larissa Iapichino che ha già fissato nei mondiali di Glasgow il primo grande appuntamento stagionale.