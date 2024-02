Incredibile quanto accaduto in Kenya durante i trials del 2022 in vista dei Mondiali di Eugene: Michael Saruni, olimpionico negli 800 metri, ha mandato un sosia in bagno per sostenere il controllo antidoping e poi è fuggito dalla stadio una volta scoperto. L'agenzia nazionale non ha creduto alla sua versione: il mezzofondista è stato squalificato fino al 30 agosto 2027

Una storia che ha dell'incredibile, una sottile linea tra il drammatico e il grottesco. Il finale vede Michael Saruni , 28 anni, olimpionico negli 800 metri alle ai Giochi di Tokyo 2020, squalificato per 4 anni dall'ADAK (l'agenzia antidoping keniana) per " essersi sottratto volontariamente a un controllo e averlo rifiutato senza fornire giustificazioni, lasciando anche la sede", come si legge nel documento ufficiale. Fino a qui niente di così strano. Se non fosse che il già detentore del record dei 600 metri indoor, abbia cercato di eludere gli ispettori antidoping con un sosia ...

Prima il sosia in toilette, poi la fuga dallo stadio

E' il 2022 e in Kenya si corrono i trials in vista dei Mondiali di Eugene allo stadio di Nairobi. Terminata la sua prova, Saruni viene sorteggiato per il controllo antidoping di routine. L'atleta entra in bagno per lasciare il campione di urine, seguito da un ispettore. Quando esce, però, non sembra la stessa persona. Indossa i medesimi vestiti, ma non pare aver terminato da poco una gara di questo livello. Arrivano altri funzionari dell'agenzia antidoping, che si accorgono di un uomo incappucciato che cerca di eludere il sistema di sicurezza interno dello stadio. Sospettando che si tratti di Saruni, cercano di bloccarlo, ma questi scatta e salta la recinzione, fuggendo all'esterno. Nonostante la difesa dell'atleta, che ha negato di essere stato convocato per l'antidoping, è arrivata la dura sanzione: squalifica internazionale fino al 30 agosto 2027, quando avrà 32 anni.