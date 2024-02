Kiptum, funerali di Stato in Kenya

Il campione keniano, detentore del record mondiale della maratona stabilito nell'ottobre del 2023, sarà onorato in patria con i funerali di Stato. E' morto a soli 24 anni in un incidente stradale insieme al suo allenatore

Il maratoneta keniano Kelvin Kiptum , detentore del record mondiale della specialità, morto domenica notte in un incidente stradale nel suo Paese, sarà onorato in patria con funerali di Stato . Lo ha annunciato il ministro dello Sport, Ababu Namwamba, dopo essersi consultato con la famiglia del 24enne atleta defunto. "Solo lo scorso ottobre abbiamo festeggiato Kelvin Kiptum dopo che aveva infranto il record mondiale della maratona. Eravamo entusiasti del suo obiettivo di diventare il primo essere umano a correre sotto le 2 ore e di presentarsi alle Olimpiadi di Parigi la prossima estate", ha dichiarato Namwamba, come ripreso dal sito Tuko.

La dinamica dell'incidente

Kiptum è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita anche il suo allenatore, Gervais Hakizimana. Il campione keniano era in viaggio da Eldoret a Kpatagat, nel suo Paese. Era lo scorso 8 ottobre quando, a Chicago, Kiptum aveva fatto registrare il nuovo record del mondo nella maratona con un impressionante tempo di 2h00'35", correndo gli ultimi 10 km in 27'52". Una prestazione che a dicembre gli era valsa anche il riconoscimento di atleta dell'anno 2023 insieme a Lyles e Duplantis.