A Melbourne il primo meeting all'aperto

Giovedì 15 febbraio appuntamento con il “Maurie Plant Meet”, a Melbourne (Australia). Il primo evento Gold stagionale del World Athletics Continental Tour è in diretta dalle ore 9 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell’atletica leggera, con il circuito World Athletics Continental Tour Gold. Appuntamento a Melbourne, in Australia, per l’edizione 2024 del “Maurie Plant Meet”, primo evento Gold stagionale del World Athletics Continental Tour: domani, giovedì 15 febbraio, dalle 9 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Il meeting australiano sarà la prima di una serie di date che serviranno anche ad affinare la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Daisy Osakue unica azzurra a Melbourne

Unica azzurra in gara Daisy Osakue nel lancio del disco. Il britannico Jake Wightman, campione del mondo dei 1500 metri del 2022, gareggerà nel miglio contro il detentore del record australiano Stewart McSweyn e il giovanissimo connazionale (soli 17 anni) Cameron Myers. Da seguire anche l’astro nascente dello sprint, l’australiana Torrie Lewis nei 100 metri. La telecronaca del “Maurie Plant Meet” sarà di Nicola Roggero e Stefano Baldini. La grande atletica è su Sky e in streaming su NOW. Su Sky Sport 24 spazio agli approfondimenti curati da Federica Frola.