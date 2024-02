Mo Katir squalificato per 2 anni: addio Olimpiadi

Il mezzofondista spagnolo è stato squalificato per due anni dopo aver saltato tre controlli antidoping. Katir, che ha rinunciato al ricorso al Tas, sarà squalificato fino al 6 febbraio 2026: per lui addio agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi

Il mezzofondista spagnolo Mo Katir è stato squalificato per due anni dall'Unità di integrità dell'atletica leggera (AIU), che lo ha considerato responsabile di tre infrazioni nel 2023 riguardanti le norme di reperibilità per i controlli antidoping. Lo si apprende da un comunicato stampa. L'atleta, vincitore di due medaglie mondiali (un bronzo nei 1.500 due anni fa e un argento per i 5.000 l'anno scorso), ha riconosciuto "la violazione delle norme sull'antidoping", aggiunge la nota. Katir, 25 anni, dovrà saltare i prossimi Europei di Roma e le prossime Olimpiadi di Parigi, rimanendo squalificato fino al 6 febbraio 2026. In un comunicato diffuso da diversi media, il mezzofondista ha reso noto di aver accettato la sanzione e di aver deciso di rinunciare a un ricorso al Tas. Inoltre, Katir ha sottolineato che la squalifica è dovuta a "errori di distrazione" e non all'utilizzo di sostanze proibite.