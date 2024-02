Madrid World Indoor, 10 Azzurri in gara

In programma il settimo e ultimo meeting Gold del 2024, il “Madrid World Indoor": appuntamento live oggi dalle 19.30 su Sky Sport Uno e in streaming NOW. Ben dieci gli atleti italiani al via, a una settimana dai Campionati del mondo indoor di Glasgow

Anche nel 2024 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour – Gold è in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue sette tappe. I grandi campioni dell’atletica leggera mondiale si sfidano in appassionanti gare indoor su Sky e NOW. Oggi, venerdì 23 febbraio, è in programma il settimo e ultimo meeting “Gold” del 2024, il “Madrid World Indoor” al Gallur Sports Centre della capitale spagnola e sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 19.30.