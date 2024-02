Tecuceanu vola: è record italiano negli 800 metri

Con una sensazionale prestazione a Madrid, Cătălin Tecuceanu firma il nuovo record italiano sugli 800 metri indoor e centra anche la miglior prestazione stagionale a livello mondiale con il tempo di 1:45:00. Nel settimo e ultimo meeting Gold del 2024 e a una settimana dal via ai Campionati del mondo indoor di Glasgow, il 24enne azzurro trionfa superando il precedente primato italiano che risaliva al 1993 ed era stato stabilito a Genova da Giuseppe D’Urso 31 anni fa con 1:45:44. Tecuceanu è andato in testa dal primo giro e non l’ha più mollata fino al traguardo, allungando man mano il suo vantaggio sul gruppo. Per l’azzurro prima vittoria in carriera in un grande meeting, ottenuta contro Mohamed Attaoui e Adrian Ben.