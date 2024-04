Wizz Air Milano Marathon: gli eventi su Sky

Sky è brodcaster ufficiale della 22^ edizione della Wizz Air Milano Marathon 2024 che si disputerà domenica 7 aprile (da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW). Aggiornamenti sull’evento dal centralissimo studio in Piazza Duomo. Sky è anche Premium&Media Partner della Milano Marathon e Presenting Partner del Milano Running Festival. Inoltre Sky sarà presente al all’interno del Marathon Village con uno stand dedicato dal 4 al 6 aprile

L’atletica leggera è tra i grandi protagonisti di questa settimana nella Casa dello Sport di Sky con la Wizz Air Milano Marathon : domenica 7 aprile torna la grande competizione sportiva, con più di 8.000 runner pronti a sfidarsi su Sky e in streaming su NOW . Sky Sport è broadcaster ufficiale di questa 22^edizione – nonché Premium & Media Partner Milano Marathon e Presenting Partner Milano Running Festival - alla quale garantirà un’ampia copertura dedicata: direttamente in Piazza Duomo , punto di partenza e di arrivo del percorso, troverà spazio il centralissimo studio Sky condotto da Federica Frola, che insieme a tanti ospiti fornirà aggiornamenti costanti sulla giornata, per catturare tutta l’atmosfera pre e post gara. La telecronaca sarà di Nicola Roggero , con il commento tecnico di Lucilla Andreucci e Stefano Baldini .

Il Milano Running Festival presented by Sky

La maratona del 7 aprile, organizzata da RCS Sports & Events, sarà anticipata da tre giorni di sport ed eventi presso il MiCo-Milano Congressi in City Life: da giovedì 4 a sabato 6 aprile sarà infatti possibile partecipare al Milano Running Festival presented by Sky. In particolare, Sky sarà presente all’interno del Marathon Village con uno stand dedicato per conoscere da vicino il mondo Sky e uno studio in collegamento con Sky Sport 24: news, interviste e tutto l’entusiasmo e l’atmosfera degli atleti e delle famiglie della “Family Run” dal villaggio all’interno del MiCo.

Il Marathon Village sarà aperto a tutti i runner (giovedì dalle 16 alle 20, venerdì dalle 10 alle 20 e sabato dalle 9 alle 19). Ingresso in via Giovanni Gattamelata – Gate 13.