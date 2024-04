Jacobs: "Sprint Festival a Roma, sarà bellissimo"

Sky Sport trasmetterà lo Sprint Festival di Roma il 18 maggio, ovvero la prima gara in Italia e, più in generale, in Europa, di Marcell Jacobs nel 2024, l'anno Olimpico. La pista su cui gareggeranno sarà quella degli allenamenti durante gli Europei di atletica leggera di giugno. Il campione olimpico ha parlato da Jacksonville con Federica Frola

La data da segnare e sottolineare è sabato 18 maggio. Quel giorno, Marcell Jacobs farà il suo debutto nella stagione europea, quella che culminerà con i campionati continentali a Roma e le Olimpiadi a Parigi dove l’atleta di Desenzano sul Garda proverà a confermare l’oro dei 100 metri dei Giochi di Tokyo. Il meeting scelto è lo “Sprint Festival”, nella capitale, e ci sarà la diretta su Sky Sport per una gara che farà trovare, ai blocchi di partenza dei 100, una concorrenza più che mai qualificata per l’azzurro. I nomi dei partecipanti verranno ufficializzati nelle prossime settimane, si parla comunque di atleti medagliati nelle massime rassegne mondiali e di diversi italiani che si sono messi in luce nella stagione indoor che ha confermato lo straordinario momento dell’atletica azzurra. Si gareggerà tra le 18 e le 19.20, sfruttando le lunghe giornate della primavera romana, e il programma, come indica il nome del meeting, sarà incentrato sulle gare di velocità tra i 100 e i 400 comprese prove di staffetta, ma c’è anche l’idea di inserire nel programma delle prove in pedana. Marcell Jacobs ha confermato in un’intervista esclusiva a Sky Sport rilasciata a Federica Frola la partecipazione alla gara, facendo anche il punto sulla nuova esperienza negli Stati Uniti, la decisione di trasferirsi in Florida nel gruppo guidato dal coach Rana Raider e che comprende il campione olimpico di Tokyo dei 200, il canadese Andrè De Grasse, l’ex campione del mondo dei 60 metri, l’americano Trayvon Brommell, e Sani Brown, sceso più volte sotto i 10 secondi sui 100 metri e pinta di diamante della staffetta 4x100 giapponese che da anni è una delle formazioni più accreditate nello sprint. Nel percorso di avvicinamento al campionato europeo di Roma Jacobs prenderà anche parte al meeting di Ostrava, in Repubblica Ceca, il 28 maggio dove nella gara dell’alto ci sarà Gimbo Tamberi. Sky Sport trasmetterà in esclusiva anche quel meeting, riproponendo il duo azzurro che ha fatto del primo agosto 2021, con due medaglie d’oro conquistate nel giro di mezz’ora, la più bella giornata della storia dello sport italiano.