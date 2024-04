Kipkosgei vince Maratona Milano. Secondo Kipchumba

Il keniano Titus Kimutai Kipkosgei ha vinto la Wizz Air Milano Marathon 2024. Con il tempo di 2h07'12" ha tagliato per primo il traguardo posto in Piazza del Duomo. E' anche il suo nuovo primato personale (il precedente era 2h07'46"). Completano il podio Raymond Kipchumba Choge e il campione uscente Andrew Rotich Kwemoi. Nella gara femminile successo dell'etiope Tigist Memuye Gebeyahu in 2h26'32". Seconda Jepchirchir in 2h27'13". Terza Fantu Gelasa con il tempo di 02h30'52".