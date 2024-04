Tortu debutta in Florida con 10''15 nei 100 metri

La stagione di Tortu

Il 25enne delle Fiamme Gialle, bronzo europeo dei 200 e argento mondiale della 4x100, si sta allenando oltreoceano in questo periodo a Montverde, nei dintorni di Orlando, dove resterà fino al 26 aprile prima di unirsi al gruppo dei velocisti azzurri che voleranno negli Usa per il raduno di Miami in preparazione delle World Relays di Nassau (Bahamas, 4-5 maggio), l'evento mondiale delle staffette che mette in palio la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Era da quasi un anno che Tortu non si metteva alla prova in gara sui 100 metri, per l'esattezza da 325 giorni, a Savona in batteria e finale nel maggio scorso con 10.16 e 10.17 entrambi ventosi. Primo italiano sotto i 10 secondi con il 9.99 del 2018 a Madrid, il brianzolo nella scorsa stagione ha corso in 20.14 nei 200 centrando lo standard olimpico agli Assoluti di Molfetta e poi con la 4x100 insieme a Rigali, Jacobs e Patta è salito sul secondo gradino del podio ai Mondiali di Budapest.