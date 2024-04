Atletica, oggi doppio appuntamento LIVE su Sky

Oggi doppio appuntamento, tra Africa ed Oriente, per 4 ore di grandissime prestazioni. Si parte alle 13 su Sky Sport Arena e NOW per la prima tappa della stagione della Wanda Diamond League a Xiamen, in Cina. Alle 15 su Sky Sport Uno e NOW nuova tappa del World Athletics Continental Tour con il Kip Keino Classic di Nairobi, Kenya

Comincia dalla Cina la lunga estate calda dell’atletica cui Sky, anche quest’anno, dedica il solito abbondante spazio di dirette e commenti. Si gareggia a Xiamen (diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle 13), dove lo scorso anno il paese più popolato al mondo fece il suo ritorno in Diamond League dopo quattro anni di assenza causa Covid. Campo di gare di primissimo piano, con luci dei riflettori puntati in particolare sulla pedana dell’asta e sul rettilineo dei 100 metri. Sulla prima, manco a dirlo, Mondo Duplantis, la più solida garanzia di attacco al record oggi disponibile. Stagione densa di appuntamenti tra Europei e Olimpiade ma lo svedese di Louisiana, che a marzo si è intascato l’ennesimo titolo con il mondiale indoor a Glasgow, ci ha abituati a stupire anche lontano dai punti cardinali dell’annata. Ad accompagnarlo la consueta compagnia di giro, amici più che avversari vista la superiorità di Mondo, con gli americani Sam Kendircks e Chris Nielsen a fare da valletti d’onore. Poi i 100, dove il favorito è il rabbioso Christian Coleman che, almeno sui 60 con l’oro a Glasgow, pare tornato l’uomo che vinse il titolo mondiale a Doha nei 100 prima dello stop per i controlli antidoping saltati. Lo sfideranno l’argento di Tokyo Fred Kerley, per la verità non convincente nelle prime uscite stagionali, e il giovane Ackeem Blake, al momento il più affidabile tra i giamaicani.

In gara l'azzurra Gaia Sabbatini, a Nairobi 3 italiani

Ci sarà un’azzurra in gara, Gaia Sabbatini, alla ricerca di sé stessa in un 1500 stellare dove sarà importante trovare compagnia per assecondare i suoi ritmi, mentre saranno tre gli italiani in gara a Nairobi (diretta Sky Sport Uno e NOW dalle 15) nella tappa kenyana del Continental Tour. Chituru Ali cercherà di confermare anche nei 100 i progressi esibiti in inverno e con tanto di primato personale sui 60 in una gara con l’idolo di casa Ferdinand Omanyala ed il plurimedagliato olimpico e mondiale dei 200, l’americano Ken Bednarek. A proposito della doppia distanza ci sarà Fausto Desalu, reduce da una stagione negativa, insieme a colui da cui si attende l’exploit del meeting, il talento del Botswana Letsile Tebogo, splendido su ogni distanza dai 100 ai 400. Infine, nel salto in alto, ecco Elena Vallortigara, meravigliosa atleta sempre fermata dai dubbi che dal talento infinito. Dalla ragazza di Schio si spera arrivi lo squillo che la riagganci al bronzo mondiale di Eugene.