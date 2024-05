Su Sky i Campionati Europei di atletica leggera!

Un nuovo grande appuntamento nella Casa dello Sport: i Campionati Europei di atletica leggera che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno. Sei giorni di gare live su Sky e in streaming su NOW . Telecronache, analisi, commenti e studi anche su Sky Sport 24. News, highlights e interviste su skysport.it, app e account social ufficiali Sky Sport

La Casa dello Sport di Sky diventa ancora più ricca grazie a un nuovo, straordinario, appuntamento: i Campionati Europei di atletica leggera , live su Sky e in streaming su NOW dal 7 al 12 giugno .

In palio 147 medaglie, 24 specialità: tutto live su Sky Sport

Grazie a un accordo con European Broadcasting Union (EBU), questa estate i migliori atleti del continente si sfideranno in diretta su Sky dallo Stadio Olimpico di Roma, nel Parco del Foro Italico e su alcune delle strade più affascinanti della Capitale. Sarà la terza edizione italiana dei Campionati Europei di atletica leggera, dopo quelle del 1934 a Torino e quella del 1974 a Roma. Le gare, che metteranno in palio 147 medaglie per le 24 differenti specialità, saranno trasmesse in diretta dai canali di Sky Sport, che proporrà le cinque sessioni mattutine e le sei sessioni serali integralmente, offrendo una copertura completa della manifestazione romana.