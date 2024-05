Jacobs ha parlato così in vista del Roma Sprint Festival che si svolgerà sabato allo Stadio dei Marmi, con il suo previsto ritorno in pista: "Non vedo l’ora di scendere in pista sono davvero fiducioso. Abbiamo lavorato molto bene e, seppur non sono al 100%, vogliamo essere graduali in ogni gara. La parte più importante è aver ritrovato il sorriso. Ultimamente non era più così. Esser stato negli Stati Uniti mi ha dato davvero tanto"

